Se sobrepone Herrera al Covid-19, queda con algunas secuelas

Ciudad de México.- En plena recuperación del Covid-19 que padeció y tras un accidente que le lastimó las costillas, Mauricio Herrera, a sus 86 años, ya trabaja en su nuevo proyecto cinematográfico.



El actor alista la cinta de comedia Tú Eres Feliz, Yo Tampoco, la cual espera tener lista para el 2021.



“La película habla de un hombre en busca de la felicidad, que lucha por encontrarla a como dé lugar. Atraviesa muchos problemas y, al final, se da cuenta de que la felicidad no está afuera, sino que se encuentra dentro de uno mismo”, afirmó.



El histrión se encuentra haciéndole algunos cambios a los personajes, pues este proyecto surgió hace algunos años, sin embargo, no había recibido propuestas para desarrollarlo, hasta hace dos días.



Entre sus planes está el incluir como escritor a su hijo Claudio, quien actualmente trabaja en Televisa en el programa Relatos Macabrones.



Respecto a su salud, Herrera aclaró que se encuentra en perfectas condiciones.



A inicios de julio, el comediante y su esposa Luhana dieron positivo a Covid-19. Él, por su edad, fue internado en el hospital, mientras que ella, de 51 años, permaneció aislada en casa.



A su salida del nosocomio, Herrera continuó su tratamiento, pero hace 15 días el actor se resbaló en uno de los escalones del baño de su hogar, afectándole sus costillas.







“Quedé muy débil después de todo y no estaba caminando muy bien. Caminaba con un bastón y tengo dos escalones para entrar al baño y no tuve la fuerza; se me movió el bastón (que comenzó a usar por recomendación médica) y me resbalé. Fue una falta de equilibrio.



“Pero ya estoy bastante bien, ya hoy bajé las escaleras, estoy bastante mejor. Lo del coronavirus ya no existe. Fue una enfermedad tremenda, deja muchas secuelas: cansancio, me bajó la vista y el oído, pero mientras el cerebro no me falle y esté muy bien, no pasa nada”, sostuvo.



Herrera, quien participó en el melodrama Las Tontas No Van al Cielo (2008), agradeció a sus médicos Francisco Moreno y Arturo Gómez por salvarle la vida.



“Estuve al borde la muerte... agradezco a mi disciplina de toda la vida, que dice el doctor que fue eso lo que me ayudó a salir adelante, y a los médicos que estuvieron al pendiente. Fue una experiencia muy difícil”.