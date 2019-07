Se suicida mujer de 19 años en Acuña

Una joven mujer se suicidó en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Fundadores donde fue encontrada por su pareja, quién al verla solicitó el apoyo de la Cruz Roja, los cuales solo constataron que ya no tenía signos vitales.De acuerdo a la información proporcionada por Seguridad Pública, el lamentable hecho fue reportado ayer a las 15:00 horas en la casa ubicada en la calle Clemente de Requena número 415 del fraccionamiento Fundadores .La joven llevaba en vida el nombre de Nayeli Lizbeth Gómez López y contaba con 19 años de edad.Fue su pareja Ángel Santiago García, de 21 años de edad, quién la encontró colgando de la regadera en el baño con un cordón en color negro.De inmediato la descolgó, acostándola en el sillón y dar parte a la Cruz Roja para que acudieran a revisarla, es cuando se percatan que ya no contaba con vida.De inmediato se dio aviso a la Policía Investigadora y de la Unidad de Servicios Periciales para que tomara conocimiento del hecho y después de ello trasladar el cuerpo a la instalaciones del Semefo para la autopsia de ley.En cuanto a los motivos que orillaron a tomar está fatal decisión se ignoran hasta el momento, luego que no dejó ningún tipo de mensaje sólo un bebé de aproximadamente un año de edad.