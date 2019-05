Se suicida en la cárcel tras abusar de su hija

El hombre que se quitó la vida dentro del Centro de Atención Institucional (CAI) de San Sebastián, Costa Rica estaba siendo investigado por violar a su hija mayor de edad.Este sujeto consiguió suicidarse luego de un primer intento en celdas judiciales antes de recibir medidas cautelares.Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA confirmaron que cuando las autoridades detuvieron a Sergio Rivera Redondo, este trató de poner fin a su vida en las celdas judiciales, pero fue detenido a tiempo, razón por la cual, cuando le anunciaron los cinco meses de prisión preventiva fue enviado al Hospital Psiquiátrico.Tras estar ahí una semana, se le practicaron diagnósticos y finalmente se le dio el alta médica y un juez del Poder Judicial tomó la resolución de integrarlo a un centro penal el pasado 22 de abril, pero dos semanas después otro privado de libertad lo halló ahorcado en los baños.“El juez lo ubica en el lugar cercano a su zona de residencia, San Sebastián se ha convertido en el centro de los indiciados de San José, entonces si ya él había salido del psiquiátrico era porque estaba dado de alta, pues de lo contrario lo hubieran enviado al Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol)”, explicó José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social.Recientemente surgió una información extraoficial la cual indicaba que, en días previos a su muerte, Rivera les comentó a sus familiares que si no le retiraban la denuncia iba a continuar con sus intentos suicidas.Según el Ministerio de Justicia y Paz, Rivera se encontraba junto con otros 13 privados de libertad en el módulo C2 de oportunidades, compromisos y libres de humo.“Él tenía un comportamiento adecuado, estaba en un módulo de oportunidades y no demostraba algún comportamiento suicida”, apuntó Bermúdez.El ahora fallecido estaba siendo investigado bajo la causa 19-010846-042-PE por supuestamente haber violado a una hija suya mayor de edad.El caso se dio en San Sebastián, donde el hombre habría llamado a su hija para indicarle que estaba enfermo y cuando ella llegó a atenderlo la abordó y cometió el delito.Por tal razón, se le detuvo y el 15 de abril anterior, el Juzgado Penal le impuso cinco meses de prisión preventiva, pero este no llegó a un mes porque decidió suicidarse.En ese momento, los agentes judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda con tal de encontrar más indicios que sirvieran como evidencia en esta investigación.