Se suicida estrella del reality Love Island

Mike Thalassitis tenía solo 26 años y era un rostro conocido en Reino Unido gracias al reality Love Island, en el que los concursantes trataban de encontrar el amor. El joven había enfrentado problemas de deudas en fechas recientes y decidió ahorcarse en un bosque.Su suicidio llegó apenas dos días después de la muerte de su abuela, que Mike lamentó profundamente y que no lo ayudó a superar la época "oscura" que estaba viviendo, según algunos amigos.De acuerdo con información del portal Daily Mail, Mike fue encontrado muerto el sábado por la mañana al norte de Londres.El joven se había mudado con su abuela, de 94 años, para cuidarla y su reciente deceso lo afectó. También tenia problemas desde hace tiempo debido a fuertes deudas ocasionadas por su estilo de vida."Su estilo de vida de fiestas tenía un precio y no estaba ganando mucho dinero después de Love Island, especialmente desde que se convirtió en cuidador de su abuela", reveló una fuente cercana a The Mirror.El joven tenía en mente abrir un restaurante en Essex junto al ex futbolista Scott Neilson y de hecho se le había visto verificando el proceso de construcción.Montana Brown, una de las compañeras de Mike en Love Island, lamentó no haber hecho más por el joven. Tras saber que Thalassitis había estado leyendo libros de autoayuda, pensó que estaba mejor. "No sé cómo no me di cuenta… tengo el corazón roto porque no pude ayudarte", escribió en Instagram.Varios integrantes del reality comentaron que se sintieron abandonados, lidiando solos con la fama, una vez que salieron de la emisión.La familia de Thalassitis es originaria de Chipre. El joven, quien también fue futbolista profesional, saltó a la fama en 2017, al formar parte de la tercera temporada de Love Island, en donde se hizo popular entre las mujeres y se le conoció como "Muggy Mike". En 2018 se integró al programa Celebs Go Dating.En Love Island, los concursantes tenían que vivir aislados en una villa en Mallorca y para sobrevivir debían hacer pareja con alguien más, por amor, dinero o amistad, los que no lo lograban iban siendo eliminados del show.Mike tuvo un romance de siete meses con la cantante Megan McKenna, quien aún no hace declaraciones respecto del deceso.En junio del año pasado otra estrella de Love Island falleció. Sophie Gradon, de 33 años, fue encontrada muerta en su casa en Newcastle. Su novio, Aaron Armstrong, murió 20 días después.