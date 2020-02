Se suicida hombre de 39 años en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un hombre de 39 años que era desempleado y portaba VIH, decidió quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de medicamentos, siendo la mañana del domingo cuando su esposa lo encontró recostado en un sillón de la sala.



Fue alrededor de las 9:00 horas cuando la mujer de Omar Desiderio Aguirre de la Garza, despertó y acudió a la estancia principal de la vivienda ubicada en la calle Agustín Yáñez de la colonia Satélite Sur y vio que su esposo estaba recostado sobre uno de los sillones, pero al llamarlo en repetidas ocasiones no respondía.



Fue en ese momento cuando se acercó y notó que contaba con un color pálido, así como estaba muy frío y en un costado había un frasco vacío de Alprazolam, medicamento recetado para su depresión que padecía desde hace varios meses al encontrarse desempleado.



La mujer al ver que Omar no reaccionaba, decidió marcar al sistema de emergencias 911 y al llegar paramédicos del Cuerpo de bomberos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, dando aviso a las autoridades correspondientes.



A la casa acudieron elementos de la policía municipal para acordonar el lugar mientras se esperó al personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar el peritaje en el interior del domicilio y ordenar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al hospital universitario y realizarle la necropsia de ley.



Ante la depresión que sufría Omar, dejó una nota póstuma donde responsabilizaba a la empresa de transportes DM Control por su muerte o lo que le pudiera pasar a su familia ya que fue despedido por portar VIH.