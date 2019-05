Se suicida hombre en Balcones de Morelos

Una trágica sorpresa se llevó una mujer luego de encontrar a su esposo colgado de una soga la madrugada del pasado domingo en las inmediaciones de la colonia Balcones de Morelos.Los hechos se presentaron minutos después de la media noche en un domicilio ubicado sobre la calle “F” cuando Flor Oviedo, regresaba a su hogar luego de su jornada laboral.Al ingresar a la vivienda comenzó a llamar a su esposo para que la recibiera como cada noche y al ver que este no respondía comenzó a buscarlo por cada habitación de la casa.Fue al abrir la puerta del baño que la mujer se percató de que su cónyuge, Carlos Eliut de 30 años de edad, se había colgado de la regadera.Horas antes, el occiso le había realizado una llamada telefónica a su esposa aproximadamente a las 20:00 horas, argumentando que cuando llegara del trabajo se encontraría con una gran sorpresa.Inmediatamente la desesperada mujer retiró la soga del cuello de Carlos y llamó al sistema de emergencias 911 para solicitar apoyo por parte de los cuerpos de emergencia.A pesar de la rapidez de los paramédicos de la Cruz Roja y los múltiples intentos por reanimarlo, estos fueron en vano ya que ya no contaba con signos vitales.Entre gritos de desesperación, la mujer no daba crédito a lo que estaba sucediendo ya que no se percató de que su esposo estuviera atravesando por un cuadro severo de depresión.Elementos policiales arribaron al domicilio para entrevistarse con la fémina y cercaron un perímetro determinado para que los agentes de la Fiscalía General del Estado comenzaran las maniobras de peritaje pertinentes.Al término de las diligencias, los restos de Carlos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense en donde se le hizo práctica de una necropsia como parte del protocolo dictado por la ley.Con éste episodio se suman ya 39 casos de suicidio en la región sureste.