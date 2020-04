Se suicida hombre por falta de empleo en la carbonífera

Escuchar Nota

Palau, Coah.- Registra el municipio de Múzquiz otro suicidio, ahora ocurrió en una vivienda abandonada, de la calle Guillermo Prieto, en Palaú, donde un supuesto adicto, decidió colgarse de la viga del techo de la casa donde se refugiaba, luego de la separación de su pareja y sus hijos, fue encontrado en estado de descomposición.



De acuerdo a información que dio conocer la Fiscalía, el hoy occiso respondía al nombre de Carlos Antonio Vielma Cibrián, de 34 de edad y no tenia domicilio, ya que luego de separarse de su pareja, se metía en una vivienda abandonada que se presume le prestaban para que pasara la noche ubicada en el domicilio que arriba se menciona.



La FGJE, dijo que fue en base a la denuncia de los vecinos del sector que reportaron olores putrefactos que emanaban de la vivienda en cuestión y al ir a revisar las autoridades, se percataron que el cuerpo del Carlos Cibrián, estaba en el piso, en estado de putrefacción, y que debido a este estado del cuerpo, el cinto ya no soporto el peso del cadáver y cayo al piso que fue donde lo encontraron las autoridades.



Para lograr su cometido este desafortunado joven, utilizo un cinto largo y se colgó de la viga del techo de la vivienda.



El cuerpo del suicida fue trasladado a la ciudad de Sabinas, donde se realizo la necropsia de Ley para determinar las causas de la muerte del joven.



En investigación con los familiares del hoy occiso, se dijo que los familiares dijeron que la ultima vez que lo vieron fue el pasado viernes, que fue que le llevaron alimentos y ya no lo volvieron a ver durante el fin de semana.