Se suicida joven en Ramos; suman 10 casos en la ciudad

Un nuevo caso de suicidio se presentó durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de la colonia Valle Poniente, ubicada en el municipio de Ramos Arizpe.Los hechos se presentaron minutos antes de las 6:00 horas en la calle Nevado, cuando Fernando Almanza, de aproximadamente 23 años, tomó la decisión de terminar con su vida.El joven que se desempeñaba como empleado de la empresa Vuteq no soportó más la carga psicológica que lo hundió en una profunda depresión, luego de que presuntamente su ex pareja no lo dejara ver a su hijo.Un vecino del sector, quien mantuvo una relación muy cercana con Fernando y al cual lo consideraba uno más de sus hijos, comentó que durante la noche anterior sostuvo una plática donde trató temas relacionados con su situación emocional.Al cabo de unos minutos, el mediador trató por todos los medios persuadir al occiso de no consumir bebidas alcohólicas durante la noche debido al estado emocional en el que se encontraba.Trascendió que Fernando habría hecho caso omiso a la petición de su vecino y al calor de las copas se armó de valor para tomar la decisión.Con soga en mano el joven se dirigió a su habitación para colgarse de una estructura perdiendo la vida en el transcurso de la madrugada siendo encontrado por su madre.Rápidamente la desesperada mujer solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, siendo los paramédicos del cuerpo de bomberos los encargados de atender dicho reporte.El personal médico arribó de manera inmediata al lugar únicamente para confirmar que Fernando ya no contaba con signos vitales.Agentes de la Policía Municipal en conjunto con elementos de la Fiscalía General del estado se presentaron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las maniobras de peritaje pertinentes.