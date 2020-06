Se suicida mujer y deja cuatro niños huérfanos en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras.- Una mujer se quitó la vida y dejó en la orfandad a sus cuatro hijos luego de que su pareja decidiera abandonarla, lo que provocó que entrara en una crisis depresiva y decidiera colgarse en su domicilio de la colonia Mundo Nuevo.



La víctima, Ericka Irasema “N” de 27 años, vivía en la calle Victoria y Doctor Mier, donde fue localizada por un familiar, a quien minutos antes le había llamado por teléfono para encargarle a sus cuatro pequeños hijos que tienen edades entre los 2 y seis años.



La causa de este suicidio, el número 15 en lo que va del año, se presentó porque el novio de la fallecida, que no es el padre de los niños, decidió separarse de ella y se llevó todas sus cosas de la vivienda que compartían, lo que provocó una fuerte depresión a la mujer y decidió dejar de existir.



Este es el suicidio 15 del año en la región, que supera ya la cifra de 13 personas que se quitaron la vida en el 2019, además es el número 11 que ocurre desde el inicio de la pandemia y el primero del sexo femenino.



Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja quienes ya no pudieron hacer nada pues la mujer no presentaba signos vitales.



La Fiscalía del Estado y la policía municipal tomaron conocimiento del hecho y determinaron el traslado del cuerpo de la mujer al Semefo para la necropsia de ley.



La Fiscalía del Estado y la Secretaría de Salud mantienen un programa permanente de apoyo a personas con problemas depresivos, así como a familiares de estas, donde pueden recibir atención médica especializada por parte de psicólogos con tan sólo llamar al 800-8223737 o también al 911.