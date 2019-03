Se suicida niño de 10 años; sufría bullying en la escuela

Un niño de 10 años se quitó la vida después de que los estudiantes de una escuela le dijeran que se suicidara.El pequeño Kevin Reese Jr, quien estaba en quinto grado, fue objeto de abusos implacables por parte de trolls crueles en la Escuela Primaria Robinson, en Texas.Incluso escribieron un mensaje en su tableta, lo que lo animó a terminar con su vida y le dijeron "no perteneces aquí".Se suicidó el 21 de enero en su habitación y fue encontrado muerto por su hermana de 13 años.Y ahora sus padres devastados están instando a las escuelas a hacer más para acabar con las matanzas crueles.Su afligida madre, Crystal Smith, dijo que era un "niño tonto", pero que sus compañeros lo habían perseguido continuamente.Ella le dijo a la estación de noticias KTRK: "Ellos escribieron en su tableta 'suicidate, no perteneces aquí."Cuando se volvió físico en noviembre, llegó a casa llorando porque no se defendió y uno de los muchachos lo golpeó varias veces al salir del recreo""Ellos (la escuela) me dijeron que nunca encontraron ningún hostigamiento.La Sra. Smith también instó a los padres a "prestar atención a su hijos" y "no asumir que las cosas se manejan bien en la escuela".La trágica muerte se produce apenas un mes después de que una adolescente grabara un video de Snapchat de ella contemplando el suicidio en un estacionamiento, y luego saltó a su muerte.Tragic Hailey Nailor, de 16 años, murió en el Danbury Fair Mall, en Connecticut, EE. UU., en febrero.La policía cree que Hailey no fue obligada a saltar por encima de nadie más, pero sus amigos devastados afirman que fue intimidada para suicidarse.Varias imágenes crueles que decían mostrar a los jóvenes felices por la noticia de su muerte fueron circuladas en línea.