Se suicida niño de 8 años mientras su madre estaba en misa a la Virgen de Guadalupe

Veracruz.- Un niño de ocho años de edad se suicidó en la vivienda de su abuelo en la población de Piedras Negras en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.



El niño tomó la decisión, luego de enojarse por no lo habían llevado a la parroquia a la bendición de los inditos por la celebración de la Virgen de Guadalupe, según indica la madre del menor.



La madre del menor contó que acudió a presentar a su hija de dos años a la ceremonia de la bendición de inditos, pero a su hijo no lo llevó porque no se había querido bañar por lo que decidió dejarlo con su abuelo, lo que ocasionó que se enojara.



Narró que se encontraba con su hija en el parque cuando un conocido le fue a decir que su hijo estaba colgado de un árbol en el patio de la casa, por lo que de inmediato regresó, pero el menor ya estaba sin vida, agregó que el niño sabía hacer nudos porque su abuelo le enseñó y se encargaba de persogar a los borregos.



Al lugar llegaron autoridades de la Fiscalía y se abrió una careta de investigación por la muerte del menor de 8 años de edad con domicilio en la colonia Subestación en el mencionado municipio.



Según se dijo, en mayo de 2016, cuando tenía menos de 5 años, el pequeño perdió a su padre y hermano menor en un accidente.



Su padre, de 27 años, y su hermanito, de solo un año, viajaban en moto por la carretera estatal Piedras Negras a Mata Espino, cuando chocaron de frente contra un autobús de la línea rápidos de La Mixtequilla número económico 7.



Tanto la moto como el autobús se incendiaron, por lo que su hermanito murió calcinado y el padre falleció al salir proyectado sobre el pavimento tras el impacto.