Se suicida por la falta de sexo con su esposa y la Policía arresta a la viuda

Ciudad de México.- Una residente de la ciudad india de Ahmedabad fue detenida bajo la sospecha de "incitación al suicidio" después de que su marido se quitara la vida por falta de sexo, informa Times of India.



La denuncia contra Geeta Parmar, de 32 años, fue presentada el pasado 6 de agosto por su suegra, Muli Parmar, de 55, quien afirmó que la mujer no tuvo relaciones sexuales con su marido, Surendrasinh, en los 22 meses de su vida de casados.



"Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes", señaló Muli Parmar a la Policía del distrito de Shaherkotda. "Cuando le pregunté a mi hijo sobre esto, me dijo que no tenían relaciones físicas, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él", agregó, asegurando que esa situación provocó a su hijo un "estrés mental" y el fracaso de la relación.



Surndrasinh, empleado de ferrocarril, se casó con Geeta, su segunda esposa, en octubre de 2018 tras un divorcio dos años antes. Por su parte, la mujer se había divorciado de dos hombres anteriormente. Tras su boda, la pareja comenzó a tener frecuentes discusiones y la situación empeoró hasta que la acusada dejó a su marido y se mudó a casa de sus padres. Mientras, el hombre cayó en una depresión, según la madre del fallecido.



El pasado 27 de julio, mientras sus familiares asistían a un funeral, Surndrasinh se quedó solo en su casa y fue encontrado posteriormente ahorcado del techo.



