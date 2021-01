Se suma Alex de la Madrid a las intrigas del emporio Monarca

Escuchar Nota

Con el pie derecho, así califica el actorel inicio de este 2021 para él, gracias a que el 1 de enero se estrenó por Netflix la segunda temporada de la serie, donde aparece interpretando a Ignacio Urrutia.En entrevista exclusiva con Elite, el histrión destacó que ha sido muy bueno el recibimiento que ha tenido la segunda temporada de esta historia que atrapó al público desde la primera entrega.La serie cuenta los pormenores de la familia Carranza y el poder que esta adquirió gracias a la fortuna que generaron a través de la industria tequilera. Sin embargo, el imperio que han desarrollado se basa en un sistema corrupto que se tambalea cuando algunos integrantes deciden luchar contracorriente.De esta manera, el proyecto encabezado por una serie de productores como los hermanos, refleja los vaivenes de una sociedad como la mexicana.En ese sentido, Alex de la Madrid subraya que en esta segunda temporada el foco se pone sobre el núcleo familiar, pues la trama hace mucha referencia a todo esto y a lo que somos como país.La interpretación de Ignacio Urrutia no fue sencilla, aunque en la superficie parece un personaje simple, no lo es, ya que está envuelto una serie de historias de amor que terminan por salir a relucir.Participar en este proyecto que de alguna forma ya estaba consolidado por el éxito de la primera temporada, ha sido un desafío en el que Alex y su compañera(quien interpreta a Sofía Carranza, pareja de Ignacio Urrutia) se han adaptado bien, así como cuando a los estudiantes les toca llegar a un nuevo salón.Aunado a todo esto, el actor mexicano resalta que las grabaciones de los ocho capítulos que componen la segunda entrega de esta serie, se realizaron bajo las más estrictas medidas de seguridad como consecuencia de la pandemia de Covid-19.aseguró Alex de la Madrid.Desde hace unos años para acá, todos los proyectos suceden a partir de un casting y las necesidades tanto del director como de la historia. Yo había hecho casting para la primera temporada con otro personaje y no me quedé, pero para la segunda me llamaron y fueron un par de castings donde íbamos viendo qué iban necesitando para la historia, así tiempo después ya me habían dicho que me había quedado con este personaje y brinqué de la emoción porque la verdad es un proyecto que a mí me gustaba desde antes de hacerlo, ya lo había visto y sabía de que se trataba, estoy muy contento de sumarme a esta segunda temporada.De afuera parece un personaje muy fácil de hacer, pero tiene su complejidad porque es alguien que le apuesta a las buenas intenciones, como ser un buen padre, un buen esposo, pero luego se le cruza una historia que no terminó de resolver; dicen que cuando los duelos no se pagan, te alcanzan y hay una historia con Ana María Carranza (Irene Azuela), con quien tuvo una historia muy importante cuando eran jóvenes, ella desaparece de esta historia porque es testigo de la muerte del padre que sucede en la primera temporada, se va y nunca le da una explicación a Ignacio. Por azares del destino, Ignacio se me casa con la prima incómoda que es Sofía (Fernanda Castillo) y se queda una historia inconclusa que ahora que viene Sofía a vengar la muerte de su padre, a pedir explicaciones de qué es lo que pasó, se juntan estas historias donde se empiezan a ver y a cuestionarse lo que pasó, es una historia muy padre porque se entrelaza lo bueno y lo malo, lo apasionado, lo que no se resolvió y lo que sí, la familia, el hijo, todo, el núcleo familiar habla mucho de esta historia que es donde se desarrollan todas estas cosas y donde empiezan a pasar las grandes tragedias y las bajas pasiones, los malos entendidos, las equivocaciones, el poder, la venganza y muchas otras cosas, es un personaje muy bonito que se equivoca y me encantó hacerlo y verlo, porque tampoco lo había visto hasta ahora que se estrenó.El núcleo familiar habla mucho de todo, de lo que somos, del país en el que vivimos, de cómo nos comportamos como personas para lograr un poder absurdo y pasar por encima de tu propia familia, me parece que el poder encierra muchas palabras y muchas cosas juntas como la venganza, lo que no han trabajado como personas, me parece que Monarca es un compendio de cómo se viven las cosas, de cómo nos preocupamos tanto por el dinero y cuando nos llega una pandemia como la que estamos viviendo lo que en verdad importa es estar bien y sanos, son otras cosas que son prioridades, por eso creo que es un poco el reflejo de nuestra sociedad también.Uno siempre le pone cosas a sus personajes y siempre hay una parte de la esencia de uno que lo lleva a ponerle un poco el corazón, pero en lo que más nos parecemos es en la honestidad. Suena un poco fuerte, pero para mí la honestidad que tiene Ignacio es la que procuro tener yo conmigo y con mi vida, es un personaje que construimos entre Fernando Rovzar y yo, el director y otros directores, más los escritores, más Fernanda que fue parte fundamental para seguir con nuestra historia, entonces no lo haces tú solo por completo, creo que es un equipo de personas las que logran que los personajes cuenten esta historia.Luego de verte protagonizar la bioserie de José José, ¿qué significa este papel en tu carrera, sobre todo porque se da en un período de tiempo marcado por la pandemia?Toma un valor totalmente diferente, no porque antes no lo tuviera, pero después de un año tan difícil, el tener trabajo y este tipo de proyectos que sirven para entretener a la gente y para que podamos ver cosas desde nuestras casa y estar un poco más en paz, me siento muy afortunado, siento que es un regalo que llegó para mí, para mi vida, para colocarme en otro lugar y vivirlo desde el agradecimiento.Son un conjunto de muchas cosas, a veces se cuestiona mucho por qué los proyectos se vuelven muy exitosos o tienen un buen nivel y calidad, pero es que se trata del conjunto de muchas cosas, son más años de experiencia, de cómo ha avanzado todo el arte y la tecnología y la ciencia y de más, estamos más avanzados en darnos cuenta de que la gente quiere ver mejores historias, mejor material, parece que juntar un equipo de profesionales que ya tienen experiencia, en el caso de Salma, de Fernando, de Billy, de Pepe Tamez, de Netflix, toda una conjunción, un equipo que saben qué es lo que quiere el público, que tienen la claridad para decidir, que se tardan y se toman el tiempo para realizar las cosas para poder crear un producto a nivel internacional y tener la altura para presumirlo y decir esto es lo que hacemos en México, es una vez más confirmar que el trabajo en equipo es como deberíamos trabajar siempre, como debería de moverse el mundo, de favorecernos todos y hacer una escena con la confianza de que está bien dirigida, que están bien escritos los personajes y a nosotros nos permite dejar nuestro corazón, es un conjunto de muchas cosas.Hay varias cosas, varias propuestas, pero he aprendido durante la pandemia que hay que vivir día a día, segundo por segundo y en el presente. Ojalá que se logren miles de los sueños que tengo, me faltan muchas cosas por hacer, pero por ahora estoy en esto, viviendo el estreno también de ¿Te Acuerdas de Mí? el 18 de enero por Televisa, una historia también bien padre, entonces me gusta que las cosas sucedan ahora como más en el presente. También hay un proyecto de cine y una obra de teatro dependiendo de si podremos regresar pronto al teatro, por lo de la pandemia.Como lo escuché el otro día, solo les digo que si la van a ver tómense su tiempo porque no van a parar, es adictiva, no puedes dejar un capítulo sin ver el que sigue, es una serie que no puedes ver un capítulo y pararla porque tiene el imán, la fuerza, la pasión y la entrega para quedarte ganchado hasta que termines todos los capítulos.