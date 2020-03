Se suma Robledo a Zócalo Saltillo

Escuchar Nota

Una de las plumas más destacadas del Estado,sustentado en su alta capacidad de investigación, ha participado en numerosas empresas editoriales, incluso nacionales, donde ha destacado por decir lo que otros callan.“Yo hice un perfil de plaza y llegué a la conclusión:, pues la verdad es que me dediqué a eso, yo no soy una gente muy querida por los funcionarios”, comentó el periodista de 71 años.José Guadalupe Robledo, quien formó parte en luchas sociales como else define como alguien terco, que le gusta decir lo que piensa, aunque esto le haya traído problemas como que le secuestraran a un hijo para amedrentarlo, así como que balacearán su automóvil hace ya algunas décadas.porque hay códigos, si tú criticas a alguien, bueno, pues que te reclamen a ti o que te busquen dinero que no justifiques, ¿pero que se metan con un hijo? ¡no!”, agregó.El periodista, que fue docente durante años,confiesa que él busco integrarse a esta casa editorial, pues es líder de la plaza y sabe que se le abrirá un camino importante para conectar con nuevas audiencias y seguir informando a las ya conocidas.yo fui a pedirle a Francisco Juaristi el espacio, yo lo elegí, porque es el mejor periódico, es el que ha permanecido, porque hay otros que ya se murieron y todavía no se lo dicen”.Próximamente usted podrá leer al columnista José Guadalupe Robledo en las páginas de periódico Zócalo,con su particular estilo, sin tapujos y resaltando la libertad de expresión.