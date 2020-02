Se supera laboralmente Excelsa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De ser “la chacha” de La Familia P. Luche, Excelsa está a punto de convertirse en la patrona con una serie sobre este personaje y que llevaría el mismo nombre.



Bárbara Torres ya no estará al servicio del despistado Ludovico ni de la manipuladora Federica P. Luche, porque la argentina será la protagonista de su propia historia.



Antes de comenzar con las grabaciones de la serie de la muchacha de servicio más floja y metiche, Bárbara se concentrará en la realización de la segunda temporada de su serie Lorenza, que también estelariza.



“El 2 de marzo comienzo la segunda temporada de Lorenza. Me fue súper súper bien, gracias a Dios. Ahorita estamos con todo el tema de la preproducción y los libretos y terminando esto el 30 de abril, dos semanas después empiezo a grabar la serie de Excelsa”, informó la actriz de 49 años.



De hecho, sus compromisos en Televisa limitarán sus salidas con el monólogo La Culpa es de las Hormonas.







Contó que la nueva temporada de Lorenza será de 13 capítulos, pero no sabe de cuántos será Excelsa porque es probable que aumente.



Ya que mientras Lorenza se transmitirá los viernes a las 23:00 horas, a partir del 24 de abril, Excelsa está considerada por los ejecutivos de Televisa para salir al aire los domingos.



“Acabamos de hacer el piloto de Excelsa y nos fue muy bien con el focus group, ya fue autorizada”.



Adelantó que la sirvienta aparecerá vestida como lo hacía en La Familia P. Luche, solo que ella será la jefa de una agencia de colocaciones domésticas.



“Por supuesto que no hace nada, ella tiene una asistente que es la que trabaja, seamos realistas, Excelsa no trabaja”, comentó sonriendo Bárbara.



Confesó que al principio sintió nervios cuando le ofrecieron hacer la serie; sin embargo, se tranquilizó cuando recordó que es la única de La Familia P. Luche que fue invitada a diferentes programas.