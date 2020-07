Se tambalea ‘verdad histórica’: Sin huella de fuego, restos de normalista identificado

Escuchar Nota

El resto óseo que sirvió para identificar al, rompe con la verdad histórica y abre una nueva línea en el caso Ayotzinapa:Esa es la conclusión inequívoca a la que llegó elde acuerdo a un reporte interno al que tuvo acceso MILENIO . En este, se establece que el fragmento, perteneciente a un pie de Rodríguez Telumbre,El estado preservado del, a diferencia de prácticamente la totalidad de los demás fragmentos de hueso enviados a Austria, que mostraban un profundo daño térmico que había consumido el material genético.El fragmento en cuestión fue hallado entre el 25 y 26 de noviembre de 2019 junto con otros restos óseos humanos como parte de una diligencia de búsqueda realizada por la. Allí se hallaron más de 100 fragmentos óseos no articulados dispersos en superficie en un radio aproximado de 200 metros. De los restos estudiados, al menos cinco no presentaban descomposición por fuego.El lugar se ubica a por lo menos un kilómetro del basurero municipal de Cocula,Un profesional del EAAF, junto al fiscal Omar Gómez Trejo, participó del traslado de las muestras seleccionadas hacia Austria y el 2 de marzo de 2020 hizo entrega conjunta de las mismas al laboratorio genético de Innsbruck.La muestra genética se cotejó con las tres hermanas del normalista, así como con las. El informe de Innsbruck concluye que “los procedimientos de comparación genética familiar utilizando datos de STR autosómicos dieron evidencia muy fuerte de que los perfiles de la víctima mencionado anteriormente coincide con este grupo familiar”.El resultado obtenido por el EAAF arrojó un porcentaje de parentesco superior al 99,99%, teniendo en cuenta las variables estadísticas aplicables a este caso. Esta información ya ha sido entregada a la familia Rodríguez Telumbre y al fiscal Gómez Trejo, como parte de un informe multidisciplinario integrado realizado por el EAAF.El otro es, mientras que la familia de Jhosivani Guerrero de la Cruz no ha aceptado que, en efecto, se trate de sus restos.Junto con este hallazgo, la Fiscalía sigue construyendo una nueva línea de investigación que se aleja de Cocula, de acuerdo a información obtenida por este diario vía Transparencia. En respuesta a una solicitud de información, la FGR reveló que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa ha concentrado pesquisas en, en los que durante un año sus equipos ministeriales han buscado restos óseos, señales de piras, y tumbas clandestinas.Los esfuerzos, como quedó de manifiesto ayer, tuvieron éxito: fue precisamente una de esas diligencias, en la barranca La Carnicería, la que derivó en el hallazgo del fragmento óseo.Las nuevas líneas de investigación sobre; entre los puntos en donde se realizan diligencias se hallan pozos de agua, la carretera Mezcala-Carrizalillo, dos basureros, dos ejidos, una vivienda en Iguala y una comunidad rural de Cocula.