¿Se trabaja o se descansa el 5 de mayo en México?

Ciudad de México.- El 5 de mayo es una de los principales días de conmemoración de México, pues se recuerda la Batalla de Puebla, es considerado un día festivo, pero no feriado, por lo que sigue siendo día laborable.



Pero este 5 de mayo, tanto escuelas como algunas empresas, especialmente de Puebla no tienen labores este día.



Para la Secretaría de Educación Pública (SEP), la fecha está considerada como día festivo, por lo que no hay labores, sin embargo, esto no sucede en todos los sectores productivos, pues habrá quienes deberán trabajar.



No obstante, si como en años anteriores, el 5 de mayo cae fin de semana, no se trabajará por cuestiones lógicas, pero, los años que sucede en la semana sí debemos trabajar.



El 5 de mayo es un día festivo laboral y sólo se suspenden actividades en escuelas del nivel básico.



De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no es de descanso laboral obligatorio. En caso contrario, el 1 de mayo Día del Trabajo, sí lo es, pero si se trabaja se tiene que cobrar el triple.