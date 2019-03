Se transforman calles de Allende

Hasta el momento van ocho cuadras pavimentadas y seis cuadras recicladas y recarpeteadas por parte del personal de Obras Públicas, informó el titular Socorro Patlán Silva.Destacó que por primera vez, desde la creación de la colonia Eduardo Montemayor, las ocho cuadras de camino de acceso por la 5 de Febrero y que conecta a dicho sector poniente es pavimentada, entre la Ignacio Martínez y la Mutualismo.Una de las promesas de campaña por parte del alcalde Antero Alvarado Saldívar fue precisamente la pavimentación del camino a la populosa colonia cuyas familias se quedaban incomunicadas en temporada de lluvias porque el camino se tornaba intransitableEn el reciclado y recarpeteo se lleva un avance de seis cuadras en diferentes tramos por la principal calle Guerrero.Posteriormente se continuará con la Ocampo, la Morelos, la Acuña y la Hidalgo.El director de Obras Públicas, Socorro Patlán Silva, pidió a la ciudadanía en general y a los vecinos de las calles pavimentadas y recarpeteadas su total comprensión por las molestias generadas al no transitar o estacionar sus automóviles mientras se realizan dichas obras.Señaló que mientras no se termine de compactar el asfalto no se puede permitir el paso vehicular, de lo contrario se dañaría y atrasaría el trabajo.“Comprendemos las molestias que estos trabajos de pavimento y reciclado causan, pero es por el propio bien de la ciudadanía y de los vecinos de dichas arterias”.En estas obras se invierten cerca de diez millones de pesos.Proyecto14 cuadras a pavimentar