Se triplican clausuras de negocios en Saltillo

Saltillo, Coah.- En la segunda semana de la fase de cero tolerancia, se triplicaron los comercios no esenciales que fueron clausurados y sancionados por el Gobierno Municipal.



En la ciudad ya suman 48 negocios que se negaron a bajar sus cortinas y que tras notificación fueron clausurados.



Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano, detalló que se han visitado en total 728 comercios no esenciales que permanecían abiertos, y se notificaron para cierre de 24 horas a 78 de ellos.



Desde la semana pasada, tiendas de ropa, de artesanías y de regalos, además de mueblerías, zapaterías, entre otros, intentaron mantener abiertas sus puertas pese a las disposiciones del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste para disminuir la movilidad en la ciudad.







Durante la segunda semana se visitaron, 350 establecimientos, fueron notificados 16, un 74% menos, y se clausuraron 36, tres veces más que la primera semana.



El operativo en comercios por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano con la Guardia Nacional, se concentró en negocios varios, pero también en florerías, pastelerías y plazas comerciales.



Garza Martínez aseguró que en la mayoría de los casos, en 602 comercios, hubo buena voluntad de los dueños para hacer los cierres inmediatos; pero en algunos hubo algo de oposición, que fue a los que dejaron las notificaciones de cierre en 24 horas o se procedió a la clausura.



Para la siguiente semana se visitará más sectores de la ciudad, al tiempo que se efectuarán recorridos en las zonas ya atendidas para verificar que no haya reincidencia.