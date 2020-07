Se une MS a Invasores

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Oswaldo Silvas, cantante de la Banda MS, ya superó el Covid-19, sin embargo acepta que no se siente al 100 por ciento.



El intérprete fue dado de alta el pasado lunes, pero sufre en la cuestión económica, ya que tiene algunos negocios que se han visto dañados por el confinamiento.



“El giro que yo tomé son de los primeros que cerraron y son de los últimos que van a activar como lugares para fiestas.



“El Gobierno fue como una especie de sugerencia o algo así de apoyar a los trabajadores un mes de sueldo, yo les puedo decir que lo hicimos más y hasta la fecha lo hacemos, pero por parte de las autoridades no hemos visto ningún apoyo”, explicó.



La MS casi no hace duetos, sin embargo acaba de anunciar que trabajó con Invasores de Nuevo León para una colaboración que saldrá pronto, la canción es Playa Sola y forma parte del 40 aniversario del conjunto norteño.