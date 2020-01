Se une Vale a Chicago

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Entre los sueños que Angélica Vale tiene como actriz está el de ser parte de un gran musical como Chicago, pero ella tiene los pies bien puestos en la tierra y sabía que Velma o Roxie no estaban en su perfil.



“No tengo la fortuna de Biby Gaytán de estar en ballet desde chiquita y seguir bailando, tendría que ponerme a todo con el baile y no tengo tiempo”.



Cuando se le hizo la invitación para audicionar para este musical de Bob Fosse, el productor Morris Gilbert le puso sobre la mesa la opción del personaje de Mama Morton, la matrona de la historia y quien hace que la trama suceda, pese a sus pocas intervenciones.



“Cuando llega Mama Morton dije, se me hace medio raro el personaje, pero después pensé que era un reto padrísimo, además es el personaje que hacen las artistas invitadas en Broadway, entonces no sonó mal la idea, sería una palomita más a mi lista de cosas que quiero hacer”.



El productor Morris Gilbert explicó que el ingreso de la Vale a Chicago no fue algo de un día a otro, sino desde las audiciones ella fue elegida por el equipo creativo de EU para el papel, incluso ensayaron con ella.



“Angélica se para en un escenario y lo domina inmediatamente”, dijo Morris.



Ella explicó que, pese a ser seleccionada, no pudo quedarse como la titular del personaje, porque no podría compaginar su vida familiar.