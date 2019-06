Se unen a protesta contra AMLO en Tamaulipas

Ciudadanos que están en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador protestaron en Tampico y Ciudad Victoria.En Tampico, la concentración se realizó en la Plaza de Armas, ubicada en la zona centro de la ciudad, frente a la Alcaldía, donde unas 250 personas marcharon y expusieron sus quejas contra el Gobierno del Morenista.Entre los inconformes se encontraban conocidos militantes panistas del sur de la entidad, empleados municipales de Tampico e integrantes del Congreso Nacional."No tiene nada que festejar, este es un aniversario luctuoso y hoy estamos aquí quienes no somos escuchados y a diario nos llaman contrincantes, adversarios, mezquinos, fifis, pirrurris, chayoteros, la mafia del poder. Estamos siendo gobernador a través del odio", apuntó María del Carmen Bermúdez, integrante de un colectivo denominado "Chalecos" .Aseguró en su discurso que la necedad de López Obrador aleja la inversión extranjera, el desarrollo del turismo y la modernidad."30 de junio del 2019, a un día de la victoria de la llamada Cuarta Transformación estamos aquí los mexicanos que vemos un México en recesión económica, sin empleo, sin seguridad en las calles, no se está combatiendo el crimen, sin servicios de salud eficientes", agregó.Mientras que en Ciudad Victoria, los manifestantes se congregaron en un plaza ubicada en el centro de esta capital, desde donde exigieron la permanencia de las estancias infantiles."Necesitamos las estancias infantiles, necesitamos el Seguro Popular que no nos lo quiten, hay muchas personas que sí lo necesitan. Unámonos, el pueblo sí nos necesita", dijo una mujer.