Se unen médicosde HG a protesta

Cerca de 40 médicos residentes del Hospital General se unieron al paro que acordó la Asamblea Nacional de Médicos Residentes en 68 nosocomios del país, por lo que solo atenderán urgencias y partos, dejando de lado a los pacientes internados.“Sí vamos a seguir viniendo; si llega alguien a urgencias, va alguien y se regresa, solo se van a resolver áreas críticas, pero en piso solo estarán los médicos de base”, comentaron algunos de los médicos residentes.Advirtieron a los jefes de Enseñanza y R4, residentes de mayor rango, sobre su adición a este movimiento ante la incertidumbre sobre sus pagos y el bono sexenal, que les pagaron en vales de despensa en diciembre del año pasado.“Todos los residentes entran a la Asamblea, solo no se harán todas las actividades, no podríamos dejar a los pacientes sin servicio”, agregaron.Por su parte, una médica de base en el área de Urgencias del Hospital General, quien prefirió mantener el anonimato, consideró como una exageración el reembolso del pago sexenal “cuando ni siquiera para nosotros es una garantía”, dijo.Tampoco está claro lo de sus sueldos, agregó, pero es una realidad que los pagos llegan hasta tres quincenas después de iniciar como residentes.Admitió que la carga de trabajo aumentará dentro del nosocomio una vez iniciado el paro de labores de su parte, aunque hay una plantilla de médicos de base y ellos solo son “simples becarios y vienen en plan de enseñanza nada más”, dijo la médica.Autoridades del Hospital General descartaron la interrupción en los sueldos de los médicos residentes y remitieron a un comunicado del pasado 11 de abril para señalar que la Secretaría de Salud reintegrará las cantidades faltantes de la percepción de sus becas a los médicos residentes que fueron afectados.Respecto a la petición de los residentes para definir su estatus laboral, refiere que se buscará entablar reuniones con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar los trámites administrativos y legales que lleven al establecimiento de una figura jurídica del médico residente.Las autoridades no han sido claras con la disminución en los sueldos, dijeron, mientras que hace poco se emitió un comunicado a nivel federal para anunciar la reducción al pago mensual firmado por Analí Santos Avilés, titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización que indica que esta reducción se realizará a partir de abril.