Se unirán diputadas a Un Día sin Nosotras en NL

Monterrey, NL.- Las legisladoras locales se unirán al movimiento nacional "Un Día Sin Nosotras" y el 9 de marzo no acudirán a laborar al Congreso del Estado, anunció Ivonne Bustos.



La coordinadora de la fracción del PVEM dijo que ese día las 21 diputadas locales harán un pronunciamiento, pero no acudirán a la sesión del Pleno.



Bajo el lema "El nueve ninguna se mueve", decenas de activistas, colectivos, ciudadanas y artistas, están convocando a las mujeres a un paro nacional el 9 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, como una forma de protestar contra la violencia de género y al que han denominado "Un Día Sin Nosotras".



"Las mujeres del Congreso somos 21 mujeres y estamos dispuestas a participar, vamos a venir, vamos a hacer un pronunciamiento, pero no vamos a laborar en el Pleno", expresó Bustos.



"Nos vamos a solidarizar con este movimiento para que note el país la fuerza de las mujeres y lo que implica que una mujer no vaya a trabajar... la productividad se verá mermada de una manera muy importante, porque somos el 51.1% de la población del país y movemos de manera importante, por lo menos en más de la mitad, la vida productiva de este país y lo que queremos es que se note nuestra ausencia, la de todas.



"Claro que sí (estaremos participando todas), somos 21, lo hemos estado platicando porque todas estamos consternadas por la violencia y los grados tan altos de feminicidios... es un acuerdo que platicamos, es un acuerdo y vamos a estar todas y no vamos a fallar".