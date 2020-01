Se va Alfredo Adame contra Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Alfredo Adame volvió a la carga contra Andrea Legarreta.



El actor aprovechó el arranque del 2020 para revivir el pleito que se carga con la conductora del programa Hoy a través de sus redes sociales, recordando aquella ocasión en la que la esposa de Erick Rubín aseguró que el aumento del precio del dólar no le afectaba en lo más mínimo, solo que en esta ocasión Adame lo relacionó, en tono de burla, con el supuesto inicio de una Tercera Guerra Mundial.



“Los problemas de Estados Unidos e Irán no nos preocupan porque no hablamos ni inglés ni árabe!!! (Andreé Legarretté)”, escribió Adame en Instagram.



Pero eso no fue todo, pues el rival de Carlos Trejo, traía la espada desenvainada contra Legarreta al publicar una foto de ella con la siguiente leyenda: “La 3™ Guerra Mundial no afecta a los mexicanos porque nosotros estamos en la 4™ Transformación!!!”.



Algunos usuarios mostraron su descontento con las publicaciones, tachando la actitud ofensiva del actor, a quien le recriminaron sus palabras al tratarse de una dama que merece respeto.