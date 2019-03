Se va de licencia Martín Alday; ni título tiene

El pasante de Ingeniero Agrónomo Martín Alday Hernández, hasta esta semana director de la preparatoria Mariano Narváez de la UAdeC, se mantuvo en el cargo a pesar de que desde años atrás enfrentaba denuncias de acoso sexual y acoso laboral, y a pesar de no contar con un título universitario, requisito establecido por el estatuto de la Universidad para dirigir alguna de sus escuelas.Alday Hernández presumía públicamente su buena relación con el alumnado de la institución, particularmente con las mujeres.En su perfil de Facebook, aún muestra fotografías con alumnas a las que toma de la cintura e incluso se aventura a gestos cómicos con ellas, como si se tratara de un estudiante más, y no del director de la preparatoria.Muchos testimonios hablan de que detrás de ese funcionario, aparentemente amigo de los alumnos, se escondía un acosador, que buscaba sacar ventaja de su posición como director y maestro de matemáticas.“A mi me dijo una vez que reprobé un examen con él, que cómo le hacíamos, que qué estaba dispuesta a hacer para que me pasara”, dice una ex alumna de esa preparatoria.El año pasado, un grupo de alumnas presentó una denuncia formal por acoso en contra de Alday Hernández, sin embargo poco después se desistieron por razones desconocidas.La única denuncia que sigue en curso incluso ante la Fiscalía, es la de una maestra de la Narváez, quien ha señalado que Alday Hernández la acosó sexualmente.