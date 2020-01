Se van contra Quadri en redes sociales por polémico comentario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El ex contendiente a la presidencia por el Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, a través de su cuenta de Twitter declaró que “sólo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos”.



Luego de que el pasado 11 de enero Quadri señalara que México tendría un mejor desarrollo si Chiapas, Guerrero y Oaxaca no formasen parte del país, volvió a ser tendencia tras manifestar que el voto sólo deberían ejercerlo aquellos que pagan impuestos.



Al respecto, los internautas comenzaron a abrir la conversación emitiendo comentarios que intentan explicarle a Quadri por qué el derecho a votar es universal:



“1. No sabe que todo el mundo en edad de votar, por el simple hecho de consumir productos y servicios, paga impuestos.



2. No entiende, o finge entender, que ser contribuyente no es requisito para ser ciudadano, sino una obligación del mismo”. (@ElMentadoLuis)



Mientras que otros lo tacharon de idiota:



“¿Se acuerdan de la frase: “hay genios sin estudios e idiotas con doctorado? Ah pues, Gabriel Quadri es un buen ejemplo de lo segundo, pero sin doctorado”. (@Betty_Couder



No obstante, el profesor de la Universidad Iberoamericana también recibió comentarios de apoyo destacando su valentía:



“Me caes perfecto, @g_quadri. Que te llamen clasista y mil adjetivos más; eres valiente para expresar tu opinión. Votar es un derecho que conlleva obligaciones, pagar impuestos debería ser una de ellas.” (@bereaguilarv)



Asimismo, piden que no voten aquellas personas que son beneficiarios de algún programa de gobierno:



“Bueno, lo que propone @q_quadri no es mala idea, que las personas que son mantenidas por programas del gobierno que no voten y que le agreguen a los políticos que cobren de erario, desde diputados, senadores, etc. El voto sea exclusivo de las personas que TRABAJAN”. (@AlinaSalazarG)



Y hay quien aprovechó para revivir su comentario en contra de los estados agropecuarios del país evidenciándolo:



Sin embargo, estas dos ocasiones no han sido las únicas veces que el economista es tendencia en Twitter, ya que el 13 de marzo de 2018 reportó que en las inmediaciones del Monumento a la Revolución “malvivientes, indigentes y drogadictos invaden y degradan el espacio público [...] (en) Delegación Cuauhtémoc, abandonada por Morena. Ese era el cambio”.



Y en abril de 2018, hasta a los reguetoneros les tocó, pues de acuerdo con el también Ingeniero Civil, la música urbana debería ser prohibida:



“Los candidatos deben deben comprometerse a prohibir el reguetón en caso de llegar a la presidencia”.



Al momento, la declaración del político mexicano, ha generado más de 2 mil respuestas en Twitter.



