Se vendieron 3 boletos por segundo de Avengers: Endgame

Estampida humana en Angelópolis tras abrir las puertas para comprar boletos para #AvengersEndgame. pic.twitter.com/ldcyxzogsn — Fernando Canales F (@FerCanalesF) 2 de abril de 2019

En estos momentos todos sabemos los solicitados que están los boletos para Avengers: Endgame, mismos que prácticamente se terminaron en la preventa, dando como resultado los primeros récords de taquilla para la esperada película de Marvel y Disney; por lo menos así lo han reportado las empresas en Estados Unidos, que han dado a conocer sus números.Fandango, la compañía de venta de boletos más conocida en la nación estadounidense, señaló que Endgame rompió su récord de preventas en las primeras 6 horas de liberadas las entradas; registrando la venta de 3 pases por segundo, algo nunca antes visto. Ni siquiera el esperado Episodio VII de Star Wars logró que sus entradas se movieran tan rápido.Por su parte, Atom Tickets señaló que los números de Endgame superaron a los de Aquaman en las primeras 12 horas, siendo la película de Arthur Curry la que mejor se había vendido hasta la llegada de Tony Stark y compañía. Si bien no dieron la cifra exacta, señalan que el monto recaudado por la película de Marvel excede por 4 veces lo hecho por el filme de DC Comics.En México el caos se apoderó de la preventaEn México la preventa ocasionó todo tipo de historias e incidentes; como es el caso de filas kilométricas y la caída de las apps y portales de Cinemex y Cinépolis por la cantidad de tráfico que tuvieron al momento de liberarse los boletos. En nuestro país no se tiene un registro exacto de cuántos pases o recaudación ha hecho Endgame, aunque todo apunta a un fenómeno similar al estadounidense.Hay que señalar también que actualmente se pueden encontrar boletos en la reventa por precios exorbitantes; que van de los 400 pesos a los 3000 pesos, precios realmente ridículos y ofensivos para todos los fans que no alcanzaron a comprar en su momento.Avengers: Endgame se estrenará a nivel mundial el 26 de abril de 2019.