Se vuelve Ochmann héroe por accidente

Ciudad de México.- Aunque está acostumbrado a la acción, Mauricio Ochmann considera que la televisión ya ha gastado mucho al género, por lo que sintió un mayor desafío al mezclarla con comedia y drama en una misma historia.



A diferencia de cuando protagonizó El Chema, el histrión tuvo que sacar más recursos como actor para seguir el ritmo de la trama de la serie R, donde las situaciones cambian de un momento a otro de forma vertiginosa.



“Me resulta complejo que son más géneros en una sola serie. No es solo acción, comedia y drama, sino una combinación que por momentos puede ser trágica y muy angustiante.



“El tener todos esos matices en un personaje y en una serie lo hace original y auténtico, como el tipo de series que hemos visto en otros mercados. Siento que viene para hacer algo distinto a lo que hemos visto en México”, opinó el actor en entrevista.



La serie sigue a Franco, quien al recibir un diagnóstico médico de cáncer terminal decide vivir sus últimos días al máximo, ¡y termina por matar a un mafioso! El problema es que, casi de inmediato, descubre que los resultados médicos eran los erróneos.







En contraste a los galanes o capos que ha interpretado, Ochmann asumió el reto de darle vida a un hombre temeroso y sin ganas de vivir, por lo que está lejos de ser un héroe.



“En la serie soy un tipo sumido en su resignación, completamente deprimido, con las alas cortadas y castrado por la sociedad y su propia familia. Está dejándose morir. Ese matiz no lo había tocado.



“El tema de acción ya lo he hecho, pero no con un personaje como este, que es dualidad del ser humano inocente y de repente se ve en situaciones donde se debe defender”.



En su actual etapa como actor y productor, Ochmann quiere exprimir aún más su talento, pues considera que le faltan por explorar múltiples facetas.



“La narcoserie está muy vista y encasillada. Siento que es muy marcada por malos ‘malos’, violencia, y no tiene tantos matices.



“Como actor y productor, más que encasillarme en una línea, hago lo que me va apasionando en los proyectos. Géneros me gustan muchos, y seguiré brincando de uno a otro”, aseguró.