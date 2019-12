Sebastián Jurado llega a Cruz Azul y se le ‘cuadra’ a Jesús Corona

¡YA LLEGÓ! @sebastianj_97 ya está en la CDMX, es el primer refuerzo de Cruz Azul pic.twitter.com/lTjRJhNLlf — MedioTiempo (@mediotiempo) December 17, 2019

Ciudad de México.- El primer refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2020, Sebastián Jurado, llegó este martes a la Ciudad de México, y de inmediato se le 'cuadró' al veterano Jesús Corona, a quien le resta media año de contrato con la Máquina.“Vengo con la mayor disposición de aprender. Creo que teniendo enfrente, primero que nada, a una gran persona como lo es Chuy porque he tenido la oportunidad de tratarlo en las ocasiones que nos hemos enfrentado, qué les puedo decir de la gran trayectoria de Chuy, creo que es un gran profesional”, dijo a su llegada.Incluso, destacó los logros de quien será su nuevo compañero en la portería celeste y también recordó que ahora trabajará con el mundialista y campeón del futbol mexicano, Conejo Pérez.“(Chuy) ya ha jugado todo, ha sido campeón olímpico (Londres 2012). Es el capitán y me toca aprenderle bastante, desarrollarme al máximo de mis capacidades y qué mejor que tener enfrente a una persona como Jesús Corona o como el entrenador de porteros, que en este caso es el Conejo Pérez”.Para Jurado, su experiencia en Veracruz ya es cosa del pasado y ahora solo está enfocado en su nuevo equipo.“Creo que todo pasa por algo, al final no lo tomo como algo malo, sino como un aprendizaje porque tengo que tomarlo de la mejor manera. Esperar que ahora las cosas vengan de la forma más positiva posible y tratar de dar lo mejor de mí en todos los sentidos”.Será este miércoles cuando Jurado realice pruebas médicas y el jueves será presentado de manera oficial.