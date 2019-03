Secretaría de Bienestar sube polémico ‘tuit’ y lo borra

En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar.

Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos. — Bienestar (@bienestarmx) 11 de marzo de 2019

La cuenta de Twitter de la Secretaría de Bienestar publicó una imagen que llevaba por título "5 razones por las que No quieres Bienestar en México", el cual resultó ofensivo para un gran número de internautas quienes de inmediato reaccionaron en contra.El mensaje, que se volvió viral, destacaba cinco razones para no ser beneficiado con programas de Bienestar, lo cual fue calificado por algunos como "adoctrinamiento" y “manipulador”.La imagen contenía cinco puntos que decía que "no sientes amor por tu país" si quieres que predomine la desigualdad, que no quieres bienestar si no quieres recibir apoyos de manera directa, entre otros puntos.Cuatro horas después el tuit fue eliminado y la Secretaría de Bienestar aclaró que se trató de un "error":"En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar. Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos".