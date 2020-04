Secretaria de Cultura intenta que Fonca no desaparezca por orden presidencial

Escuchar Nota

Dijo que la Secretaría de Cultura federal "ha trabajado intensamente para justificar las excepciones correspondientes al @FONCAMX, FOPROCINE y @SanIldefonsoMx".



"Agradezco a mis compañeros secretarios @Irma_Sandoval y @ArturoHerrera_G por ser receptivos ante este planteamiento de la comunidad artística. En los próximos días se informará sobre la resolución de estas gestiones", señaló Frausto en su cuenta de Twitter.

Debido a la emergencia sanitaria #covid19, el @GobiernoMX ha presentado un Plan para el Bienestar y el Empleo en el que todas las secretarías contribuimos. Apostamos por la fuerza del #MéxicoSolidario — Alejandra Frausto (@alefrausto) April 7, 2020

Dijo además: "Nuestro compromiso es con las comunidades artísticas de México porque creemos que la cultura es una poderosa herramienta de transformación social. Juntos saldremos adelante de esta crisis temporal".



La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, informó que trabaja para justificar los casos deA través de su cuenta de Twitter, la funcionaria señaló que se extinguirán siete instrumentos que no tienen ya razón de ser o utilidad social.La funcionaria añadió que estos documentos se han presentado, como indica el Decreto Presidencial, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.Este es el primer pronunciamiento de la secretaria de Cultura sobre el tema que a lo largo del fin de semana generó una gran polémica y sumó las voces de creadores, artistas y científicos que se han manifestado contra el Decreto de Extinción de Fideicomisos.Mediante varios mensajes publicados la noche de este lunes, la Secretaria habló sobre el Decreto Presidencial que instruye a las dependencias y entidades a extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal.Fideicomiso para apoyar la construcción del centro nacional de las artes (FICENART); Fideicomiso para la conservación de la casa del risco y pinacoteca Isidro Fabela; Fideicomiso para la adaptación de los museos Diego Rivera y Frida Kahlo; Fideicomiso irrevocable de administración "Museo Regional de Guadalupe", Zacatecas; Fideicomiso privado irrevocable de administración de "Santo Domingo de Guzmán", Chiapas; Fideicomiso irrevocable de administración Centro "Santo Domingo", Oaxaca; y Fideicomiso para el fomento y la conservación del patrimonio cultural antropológico, arqueológico e histórico de México.Agregó que los casos en los que el Decreto no aplica son cinco: Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE); Fondo de inversión y estímulos al cine, FIDECINE; Fideicomiso para los trabajadores por prima de antigüedad de Educal;Fideicomiso del Museo de Arte Popular Mexicano; y Fondo nacional para el fomento de las artesanías (Fonart).El vocero de la Secretaría de Cultura no precisó cuál será la situación del Fonca, Foprocine y San Ildefonso.