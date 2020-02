Secretaría de Cultura no destinó 167 mdp a proyectos: ASF

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura presentó irregularidades en el manejo de 167 millones 111 mil 702. 84 pesos en el rubro de Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



La fiscalización pública de la dependencia federal señala a asociaciones que en varios casos se les otorgaron montos para proyectos culturales que no fueron ejecutados.



LA ASF determinó que la raíz del desconocimiento de la ejecución de los recursos se debió a la falta de supervisión en la comprobación de los proyectos culturales.



Expuso casos como el de la asociación Siembra Cultura y Cosecha Rock, A.C.; Veracruz por el Arte, A.C., Roguiva, A.C., Arvore Mejores Opciones de Vida, A.C., Hanoga, A.C., Fundación de Cultura Quetzalcóatl, A.C., No me da la Vida Producciones, A.C.; Drama, Voz y Movimiento, A.C., Grupo Akuitsi, Oxigenando al Planeta, A.C., Puerto Cultura, A.C., Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes, A.C.



El Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018 indica que, durante el último año del gobierno del expresidente Peña Nieto, se encontraron irregularidades en 54 programas de la dependencia federal.



El documento entregado a la Cámara de Diputados destaca que 88.6 millones de pesos fueron asignados a eventos culturales que no se realizaron o no se desarrollaron conforme al proyecto autorizado.



Se reportaron 9 millones de pesos en el rubro de proyectos no ejecutados por no contar con la autorización de la Dirección General de Sitios y Monumentos.



La ASF indicó que, por simulación de operaciones, se desconoce el destino de 9.5 millones de pesos. Mientras que, por falta de documentación comprobatoria, fueron 43 millones de pesos.



También menciona que por actividades de autobeneficio realizadas por asociación, se comprobó que a uno de sus proveedores, cuyo nombre no especifica la fiscalización, se le regresó a la Secretaría 13.5 millones de pesos, cuya procedencia se desconoce.



En cuanto documentación presentada fuera de tiempo, indica que el monto fue por 3.5 millones de pesos.