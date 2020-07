Secretaría de Salud de Oaxaca denuncia a alcalde por propagación de coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaria de Salud de Oaxaca anunció que integró una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) contra el presidente municipal de San Antonino Castillo Velasco , Esteban Abel Sánchez Campos, por generar la propagación de contagios de coronavirus al autorizar permisos en su jurisdicción para instalar un mercado de venta de ganado de pie.



En la queja, la unidad jurídica de la Secretaría de Salud, pidió integrar la carpeta de investigación contra el alcalde por el delito de propagación de enfermedad y por violentar normas y lineamientos sanitarios epidemiológicos en peligro de la sociedad.



El Secretario de Salud, Donato Casas, precisa que se lanzaron exhortos al alcalde para mantener y respetar las restricciones sanitarias al comercio ante la contingencia por la pandemia del covid-19 argumentando que la red de contagios en la zona del Valle Central de Oaxaca es peligroso y permitir la instalaciones de mercados o tianguis sería exponer a la población.



También dijo que se le invitó a implementar acciones de prevención y ordenar a los ciudadanos de su demarcación a mantener la fase del confinamiento, y la sana distancia, además del uso de cubre bocas permanente.



Según el último reporte epidemiológico, en el municipio de San Antonino Castillo Velasco hay 43 casos activos de covid-19.



El presidente municipal de San Antonino Castillo Velasco es el primer alcalde contra quien se inician acciones legales por desacatar lineamientos y normas preventivas y sanitarias .



Acciones legales se podrían extender



Desde la Cámara de Diputados de Oaxaca se acordó un exhorto de parte de parte de los legisladores al gobierno estatal para que fincaran por la vía legal acciones de tipo penal contra los presidentes municipales que no acaten los lineamiento y normas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus.



Apenas el fin de semana pasado autoridades municipales de San Pedro Ixtlahuaca, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, efectuaron su fiesta patronal.



Ante la negativa de suspender las actividades, la Secretaría de Salud envió una notificación al edil, Manuel Duarte Pérez, sin embargo ésta no fue recibida con el argumento de que eran días inhábiles, por lo que se tuvo que dar fe mediante un notario público.



En el decreto emitido en abril por el gobernador del estado, Alejandro Murat, se establece la suspensión de actos públicos, en este sentido, la Secretaría de Salud buscó cancelar las actividades, no obstante, y aunque no se realizó el baile en la comunidad, si se llevó a cabo una misa y la quema de juegos pirotécnicos ante la presencia de pobladores y una banda de música.



Oaxaca es uno de los 14 estados a nivel nacional que continúa en foco rojo con cinco mil 671 casos confirmados de coronavirus y 613 defunciones, según datos de la autoridad sanitaria de la entidad.



Información de Milenio.