Secretaría de Salud: ni hubo recorte ni se congelaron recursos

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que nunca hubo un recorte en la dependencia a su cargo ni congelamiento, “se hicieron indicaciones de algunas cantidades que eran necesario evaluar”.El participar en el sorteo de la Lotería Nacional en conmemoración por los 40 años del IMSS, el funcionario federal destacó que “en este gobierno las cosas no se hacen por ocurrencia ni por cumplir fechas, sino por congruencia”.En entrevista, puntualizó que "la salud es una necesidad de tener con una seguridad a los mexicanos y basándonos en esto lo estamos cumpliendo, porque sería inclusive una paradoja señalar esta situación de diagnóstico, hay que empezar por ello, y después tomar medidas de este tipo ante las instalaciones que a través de décadas se han ido construyendo con mucho esfuerzo y mucha presencia en varios sitios, en particular en los institutos de especialidad".“Esto para cubrir una de las necesidades en el ámbito de la medicina que podemos señalar y en estos institutos se han sumado una serie de capacidades especialidades y de conocimiento no sólo de la atención de las enfermedades sino de sentar las bases para hacer más eficiente la atención de enfermedades difíciles, nuevas, amenazas que se tienen que prever y hacer y recursos terapéuticos novedosos que mejoren el camino de un individuo enfermo”.Por ello, destacó que “estamos en un camino de prevención, estamos en una situación muy contraria a todas estas acciones que se están tomando, no hubo nada, los recursos no se han movido, los recursos que pueden constatar así como tienen otras fuertes y eso no tiene directamente relación con eso (desabasto de medicinas)."Los institutos de salud estaban en la mira de mucha gente haciendo caso de un documento que no estaba autorizado y no se mostraban ciertos ajustes con una bitácora que se tendría que analizar y esto desde luego en este gobierno no se hace por ocurrencia ni por acción de fechas a cumplir, si no con una congruencia en lo cual se está regularizando".​Seguirá evaluación a institutosLa Secretaría de Salud aseguró que aunque Hacienda liberó más de 2 mil 464 millones de pesos a instituciones y hospitales de alta especialidad, seguirá "la reestructuración que requieren algunas instancias que se han integrado de una forma totalmente bizarra y fuera de lo que norma la ética”, explicó su titular Jorge Alcocer.Luego de culminar más negociaciones con Hacienda donde se aclaró la liberación de recursos etiquetados, sin precisar lo referente a contrataciones de personal sustantivo de confianza, Alcocer aseguró que en salud “ no se regatean los recursos,” sino que se en buscan las mejores condiciones.“Ni recorte, ni congelación, ni mucho menos acciones en contra directamente, lo digo, de la salud” y agregó “en la salud no se regatean los recursos, en la salud se buscan las mejores condiciones para cumplir los objetivos centrales de un camino hacia la mejora de los servicios”.Señaló que cumplirán con el compromiso de universalizar los servicios de salud, pero se deben corregir acciones vinculadas a malos manejos y a la corrupción y, por ello, convocó a la sociedad a tener paciencia.“En eso estamos, créanlo, con toda seguridad, analícenlo y vean con las personas mismas que mostraron su angustia, su tensión, y todo el derecho de hacer esto, y algunos se organizaron como en grupos, algunos otros a través de los conductos que ellos libremente tienen, pero que tengan paciencia y que tengan la certeza de que esto no es así”, comentó.“Se estaba analizando precisamente el entorno muy puntual, todos los institutos y todos los hospitales de alta especialidad, que estaban en una coordinación todos ellos. Ese documento señalaba áreas de advertencia y de análisis y súbitamente se toman como hechos y súbitamente se les habla de recortes, esa palabra no procede en este caso, de recortes, porque no los hubo, no los hay, hay ajustes en algunos elementos, pero no mucho menos ubicados en los institutos, es en general, en todos lados, en todo el gobierno”, agregó.Por lo pronto, “culminó la reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda y su servidor para ver qué estaba pasando, y ahí se advirtió que esto se estaba tomando como un documento no solo oficial, sino que ya era un hecho”, pero ya se aclaró todo, y los institutos cuentan con sus recursos.