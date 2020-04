Secretaría de Salud recomienda cremación de cadáveres por Covid-19

Escuchar Nota

»Realizar lavado de manos con agua y jabón.



»Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) según el procedimiento a realizar (tabla 1).



»Evitar tocar ojos, nariz y boca.



»Prohibida la ingestión de alimentos o agua en el área de manejo de cadáveres.

Aunque no hay evidencia, hasta la fecha, de que exista riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por coronavirus (Covid-19), puede considerarse que estos podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con ellos, señala la Secretaría de Salud.Por lo anterior, en su Guía de manejo de cadáveres por, recomienda cremar los cuerpos de las personas fallecidas por coronavirus; aunque, de no ser posible, puede practicarse la sepultura.Por otra parte, aconseja no realizar rituales fúnebres que conlleven reuniones o aglomeraciones de personas en contacto con el cuerpo, siguiendo los lineamientos de la Jornada de Sana Distancia.En caso de realizarse, se recomienda sea menor de 4 horas, con féretro cerrado y con menos de 20 personas siempre y cuando el espacio pueda asegurar una sana distancia.La Guía de manejo de cadáveres por Covid-19 en México señala que, los servicios funerarios no deberán realizar limpieza ni intervenciones de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver, si no se puede garantizar el uso correcto de equipo de protección personal apropiado.Tampoco se deberán realizar embalsamamiento en caso de no contar con equipo de protección personal y capacitación sobre su uso adecuado.Tratamiento del cadáver en la unidad de SaludEl documento indica que, todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres confirmados o sospechosos de Covid-19, deberán cumplir las normas de bioseguridad y el uso del equipo de protección personal.Así como realizar lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos. No recomienda higiene de manos con alcohol-gel.