Secretario de Salud reprocha salida de Martínez del IMSS

El secretario de salud, Jorge Alcocer, aseguró que fue una “sorpresa” la renuncia de Germán Martínez como director general del IMSS y le reprochó dejar el cargo en pleno proceso de consolidación de universalizar los servicios de salud federales y estatales.Sobre los motivos de la renuncia presentados ante el Comité Técnico del IMSS, donde acusa a Hacienda de hacer “una remodelación cosmética” y dejar desprotegido a los derechohabientes con recortes de personal y recursos de operación, Alcocer señaló que conoció a Martínez hace unos meses.“Me conmovió su calidad humana y consideré que estaba haciendo, a pesar de que tiene una respuesta visceral muy clara, él como persona, que estaba haciendo un esfuerzo para lograr precisamente que se integrará como parte de una de las necesidades del sistema de salud mexicano: que hubiera una integración entre los institutos de Seguridad Social, la Secretaría de Salud y sus componentes central y de los estados”.También señaló que la renuncia se da en el marco del 40 aniversario del modelo conocido ahora como IMSS Bienestar dirigido a la atención a 12 millones de personas que viven en zonas de alta marginación.“Sí fue una sorpresa. Yo no lo esperaba en este momento, porque el IMSS Bienestar, que es una de sus adoraciones y realmente merece ese apoyo (la liberación de mil 400 millones de pesos) está cumpliendo años”, mencionó Alcocer.El secretario de Salud también señaló que hace unos días tuvo la oportunidad de ir a una de las instalaciones médicas del IMSS Bienestar “aunque los medios dicen que no salgo, no sé ¿por qué?” y realmente “es muy motivante el sitio o los sitios para atender las necesidades desde el primer nivel, en el cual la prevención es lo más importante”.