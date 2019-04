Sector agropecuario perdería 73 mdd diarios si EU cierra frontera: IP

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliera la amenaza de cerrar la frontera con México, habría una afectación al comercio por casi 47 mil millones de dólares, mientras que para las exportaciones agroalimentarias habría un daño por 73 mdd diarios y en importaciones 54 mdd, aseguró el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).En entrevista con MILENIO, el vicepresidente de Comercio Exterior del CNA, Mario Andrade, señaló que al momento han encontrado algunas afectaciones en retrasos de paso de mercancía y no un cierre de frontera; sin embargo, dijo que esto los tiene muy preocupados, ya que de concretarse sería una amenaza real para los dos países."En riesgo, empezamos a cuantificar, y las estimamos están sobre los 147 mil millones de dólares diarios lo que pudiéramos estar viendo afectada a nuestra economía, y el sector agropecuario 73 millones de dólares diarios, pero además están también los demás sectores que son importantes para ambos países”, aseveró.Destacó que bloquear el paso comercial provocaría que Estados Unidos se quedaría sin aguacates, tomates, mango, limón, berries, mango, hortalizas entre otros productos más; “los inventarios no dan para tanto tiempo, entre dos y tres semanas se acaban los inventarios de muchos bienes y servicios”.El ex presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Adrián Iturbide, señaló que el comercio con Estados Unidos es muy importante para las naciones, “tanto para ellos como para nosotros, ellos se proveen del 40 por ciento de los productos que consumen frescos de México, entonces sería desastroso para ellos cerrar la frontera”.“Productos de otro tipo pueden sustituirlos, pero ciertamente en el aguacate no hay nadie, el aguacate que está llegando a Estados Unidos es mexicano, en términos prácticos, la semana pasada enviamos prácticamente 24 mil toneladas, y Colombia que tiene presencia es con 20 toneladas es decir, nada”, aseguró.Explicó que el estado de California por motivos de clima tiene su peor cosecha en los últimos 10 años, “entonces si no es México en las próximas semanas nadie le surte. Y podría ser que para el 5 de mayo, que es una fecha muy alta de consumo en Estados Unidos, se quedarían sin fruta, pero esperemos que no pase por el bien de todo”.Iturbide indicó que, por día, pasa de México a Estados Unidos, tomando en cuenta solo el aguacate fresco, 3 mil toneladas. “En dos semanas se queda sin aguacate, es un flujo constante. Esperemos que impere la lógica y la sensatez”.