Sector salud en México será como el de Canadá: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró continuará con la política del combate a la corrupción en el sistema de salud y señaló que su gobierno resiste presiones de proveedores, y comparó este momento con los problemas que enfrentó Barack Obama en la aprobación de la reforma de salud en los Estados Unidos.‘Lo voy a volver a decir, porque parece que no se entiende, hay presiones, sí, hay presiones de los que venden las medicinas. Imagínense el negocio, imagínense que una empresa vendía dos mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, ese es el problema’, señaló‘Son muchos los intereses, yo nada más les recuerdo, para documentar sobre el porqué de esta polémica y el porqué de este asunto, el presidente Obama inició una reforma de salud en Estados Unidos y no pudo por los intereses creados alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud. Nosotros vamos a poder, vamos a dar el ejemplo mundial, en eso y en otras cosas’, expuso el mandatario federal.Afirmó que México tendrá ‘en el sexenio un sistema de salud pública como el de Canadá, como el de los países nórdicos, es el compromiso, atención médica, medicamentos gratuitos, centros de salud, hospitales suficientes, no saturados, buenos equipos, buenos laboratorios, médicos suficientes, especialistas, no sólo en las grandes ciudades’.‘Lo dije puntual, los que se robaban hasta el dinero de las medicinas ahora están oponiéndose a todo lo que hacemos. Pero, ¿saben? no voy a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Se acaba la corrupción, se acaba la impunidad. Me canso ganso’, reiteró.López Obrador consideró que con la aplicación de la fórmula de combatir la impunidad y la corrupción se hará rendir el presupuesto para la salud y todos los programas sociales.