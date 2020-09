Sectur pone bajo la lupa a Pueblos Mágicos; definirán continuidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sólo 16 de los 121 Pueblos Mágicos que hay en el país cumplen con los requisitos para mantener esta distinción, señaló la Secretaría de Turismo (Sectur) en un análisis publicado en el Diario Oficial de la Federación.



A casi dos décadas de su creación, el Programa Pueblos Mágicos de la Sectur no ha cumplido con sus objetivos de dar una mejor calidad de vida e impulsar la actividad turística como motor de desarrollo en las localidades con esta distinción, señaló la dependencia en un anteproyecto de acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).



Ante esta situación, la Sectur evaluará a los 121 Pueblos Mágicos para determinar su continuidad con el nombramiento o si es revocado, al revisar aspectos como el porcentaje de satisfacción de los residentes de las localidades, el número de prestadores de servicio turístico capacitados que hay en ellas, el promedio de estadía de sus visitantes así como su satisfacción.



En el cierre del Tianguis Turístico Digital el jueves pasado, el titular de la Sectur, Miguel Torruco, anunció que la nueva estrategia nacional será presentada en la primera semana de octubre.



Aunque el funcionario no dio más detalles de la misma, el documento que la dependencia publicó en Conamer señala que se trata de una estrategia de desarrollo regional más equilibrado para eliminar la disparidad entre Pueblos Mágicos.



“Los Pueblos Mágicos, como todas las ciudades y estados del país, tienen diferente grado de desarrollo, no se puede comparar como iguales a desiguales, hay pequeños pueblos con un grado de desarrollo incipiente y otros que tienen una consolidación de muchos años como San Cristóbal de las Casas o Tequila”, comentó Eduardo Barroso, quien fue el creador de este programa en 2001.



El exsubsecretario de Operación Turística dijo a El Sol de México que resulta muy favorable que la Sectur plantee una nueva estrategia nacional para los Pueblos Mágicos porque eso va a fortalecer el programa y beneficiar a las localidades.



De acuerdo con la evaluación de la Sectur, la mitad de los 7.5 millones de personas que habitan en estas localidades vive en condiciones de pobreza, y 8.7 por ciento en pobreza extrema.







Si la gente tiene miedo decae la afluencia y pega a los ingresos. El turismo es muy sensible a estos temasChristian Berger / Líder de Pueblos Mágicos



Estos valores son muy superiores a la media nacional, que se ubica en 43.9 por ciento de población en pobreza y 7.9 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



En cinco años, refiere el anteproyecto, 36 municipios sedes de Pueblos Mágicos reportaron un incremento en sus niveles de pobreza lo que refleja que los beneficios del turismo no necesariamente han permeado en todas las localidades receptoras del programa.



Otro indicador que destaca el documento es que 57 por ciento de la población de estas localidades percibe ingresos inferiores a la línea de bienestar, mientras que el nivel nacional es de 51.7 por ciento.



“Las comparaciones muestran que el nivel de ingresos de los Pueblos Mágicos es, en general, menor al registrado a nivel estatal y nacional, condición que reafirma la hipótesis de un turismo que del todo, no ha sido justo e incluyente desde lo local”, agrega el análisis de la dependencia.



Además, 59 Pueblos Mágicos registraron decrementos en su población, lo que de acuerdo con la Sectur, sugiere que el nombramiento no fue factor determinante para retener a la población.



Estos indicadores, además de la carencia de agua entubada en casi ocho por ciento de las viviendas en estas localidades y de drenaje en 11.2 por ciento, “reflejan las grandes carencias observadas en los Pueblos Mágicos”.



Para el creador del programa, es positivo que la Sectur retome la evaluación para la permanencia de los Pueblos Mágicos, y que salgan aquellos que incumplan con los lineamientos.



“Yo siempre lo he dicho, que haya localidades que cuando no cumplen salgan del programa”, subrayó Barroso.







Con información de El Sol de México</strong>