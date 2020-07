Secuela de Sonic ya tiene fecha de estreno

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La secuela de Sonic ya tiene una fecha de estreno. De acuerdo con Variety, Paramount Pictures dio a conocer que Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines el 8 de abril del 2022.



La compañía productora no dio más detalles de la nueva cinta del famoso personaje de Sega, pero de acuerdo con el título, será una continuación directa de su antecesora.







Esta secuela tenía programado su estreno para mayo, pero, hasta ese momento no se había dado una fecha exacta.



La primera parte se estrenó el 14 de febrero del 2020 y se convirtió en una de las películas más taquilleras del año al recaudar 306.8 millones de dólares.