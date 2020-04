Secuela de Venom también aplaza su estreno por el coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Venom: Let there Be Carnage es el título de la secuela del simbionte dirigida por Andy Serkis, que retrasó su estreno del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021 debido a que su producción sufrió consecuencias por la crisis mundial provocada por la pandemia de Covid-19.



Tom Hardy regresa en el papel de Eddie Brock, conocido como Venom, y Woody Harrelson, de acuerdo a la escena poscrédito de la primera entrega, interpretará al villano Carnage.



Recientemente se filtraron imágenes del aspecto final de Carnage, personaje que se incorpora a la secuela de Venom, cinta de ciencia ficción que se estrenó en 2018 con la dirección de Ruben Fleischer, quien por motivos de agenda no pudo hacerse cargo de la segunda parte.



Venom sigue los pasos del astuto periodista Eddie Brock, que investiga una fundación dirigida por un eminente científico que de forma secreta lleva a cabo experimentos ilegales en seres humanos y realizando pruebas de formas de vida extraterrestres y amorfas conocidas como simbiontes.



Parecía que Venom 2 no se vería afectada por la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus, sin embargo, también está sufriendo las consecuencias, como muchas otras producciones que han parado su rodaje o retrasado sus estrenos, como recién pasó con The Batman, otra de las esperadas cintas que aplazó su lanzamiento del 25 de junio de 2021 al 1 de octubre de ese año.