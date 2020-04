Secuelas de Spider-Man aplazan sus estrenos por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las próximas dos entregas fílmicas de la franquicia Spider-Man, han postergado sus estrenos, debido a que continúan los cambios y las modificaciones en las producciones de Hollywood, que se ha paralizado por la pandemia de Covid-19.



De acuerdo con información de Variety, Spiderman 3 cambió su fecha de lanzamiento del 16 de julio de 2021 al 5 de noviembre de ese mismo año, mientras que Spiderman: Un nuevo universo, película de animación, del 8 de abril de 2022 al 7 de octubre de 2022.



El mes pasado, la producción de Spider-man 3, secuela de Spider-man: Lejos de casa, anunció que detendría de forma indefinida su rodaje, programado para iniciar en julio próximo, ante la emergencia sanitaria por coronavirus.



En esta tercera entrega, Tom Holland repite en el papel de "Peter Parker", y compartirá créditos con Zendaya, mientras que Jon Watts volverá como director.



Otras de las recientes producciones de Marvel que han dado a conocer sus cambios es Doctor Strange in the multiverse of madness, que se retrasó de noviembre de 2021 a marzo de 2022.