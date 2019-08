Secuestran a ex jugador de Rayados

Monterrey, Nuevo León.- De acuerdo a versiones que circulan en redes sociales, el ex jugador de Rayados, Walter Ayoví fue rescatado en un operativo por parte de autoridades federales, entre ellas, la Policía Federal y la Coordinación Nacional Antisecuestro.



Aunque no hay todavía un comunicado oficial, se ha dado a conocer que el también ex seleccionado ecuatoriano se encontraba en la ciudad de Monterrey al momento de su privación de la libertad.



De momento se desconoce el paradero de Ayoví.



Con información de Telediario.