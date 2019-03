Secuestrados en Tamaulipas no iban escoltados: Durazo

No hay elemento alguno para dar por ciertas las afirmaciones del @gobtam, en el sentido de que la @PoliciaFedMx habría escoltado, el fin de semana, un autobús que transportaba un grupo de migrantes; no hay ningún acuerdo de @SSPCMexico ni de @SEGOB_mx para custodiar caravanas. — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 12 de marzo de 2019

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que no se puede confirmar que el autobús en el que viajan las 22 personas que fueron secuestradas este fin de semana en Tamaulipas fuera custodiado por elementos de la Policía Federal.En su cuenta de Twitter, el funcionario federal aseguró que no hay ningún por parte de la SSPC o de la Segob para escoltar caravanas.Con dicho mensaje, el secretario responde al señalamiento del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dijo que el autobús en que viajaban esas personas iba escoltado por elementos de la Policía FederalEl mandatario estatal detalló que hasta el momento no hay denuncias sobre el presunto secuestro de las personas que circulaban en la ruta Tampico-Victoria-Reynosa.Según primeras versiones, un grupo armado secuestró a 19 pasajeros en San Fernando, Tamaulipas, el jueves 7 de marzo.El comando, a bordo de varias camionetas, cerró el paso al autobús de la empresa Transpaís, que cubría la ruta Tampico-Victoria-Reynosa.El vocero de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, precisó esta noche que se trató de 22 personas.