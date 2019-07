Secuestran a ex diputado veracruzano en Tabasco

El ex diputado local de Morena y luego independiente, Sebastián Reyes Arellano, fue privado de su libertad el pasado 23 de julio en Comalcalco, en estado de Tabasco.De acuerdo con el reporte, el ex legislador logró escapar y encontró auxilio, pese a que su familia pagó un rescate de más de 200 mil pesos.Reyes Arellano fue golpeado y torturado y, tras varios días, escapó y llegó a un sitio conocido como La Ceiba, en donde encontró ayuda.Según fuentes del Hospital de Pemex, confirmaron que el ex diputado fue ingresado con diversas lesiones, aunque estable de salud.