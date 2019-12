Secuestran a jugadoras del América en la CDMX

Ciudad de México.- Dos jugadoras del Club femenil América fueron víctimas de un secuestro exprés el viernes pasado.



Las jugadoras de 25 y 26 años salieron de un festejo en el Club América, en la Colonia ex Hacienda Coapa en Coyoacán, cuando fueron privadas de su libertad.



Según lo averiguado, el incidente no ocurrió con jugadores de la categoría Sub 20, sino con un par de elementos del equipo femenil, las cuales fueron privadas de su libertad por un tiempo que aún se desconoce, aunque es un hecho que fueron víctimas de esto.



La tarde del viernes, en las instalaciones de Coapa se llevó a cabo una posada en la que estuvieron presentes algunos aficionados que pertenecen al programa de afiliación de la institución así como el equipo femenil de las Águilas.



Al término del evento, las jugadoras salieron del club y desde ahí no se les volvió a ver, motivo por el cual se reportó el hecho a las autoridades, esto según lo informado por la Procuraduría de Justicia.



Las dos jugadoras volvieron más tarde a casa sanas y salvas, además de que en el transcurso de la semana interpondrán su denuncia de forma individual para dar con los responsables.



El club ha mantenido una postura de hermetismo a fin de que no se entorpezcan las investigaciones.