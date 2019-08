Secuestran a sacerdote defensor de migrantes en Nuevo Laredo

El sacerdote Aarón Méndez, de la Casa del Migrante AMAR, en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, fue secuestrado por el crimen organizado el pasado 3 de agosto, confirmó este viernes personal del albergue.De acuerdo con personal del albergue, al lugar llegaron varios sujetos armados con la intensión de llevarse a un grupo de cubanos a fin de pedir un rescate por ellos a las familias.Erbin Ortiz, colaborador del albergue dijo que se piensa que “los cubanos son los migrantes más rentables de secuestrar para el crimen organizado” por la rapidez con la que sus familiares pagan los rescates.Méndez se opuso a que se los llevaran, por lo que los delincuentes decidieron privarlo de su libertad.Luego del secuestro, el personal del albergue avisó a las autoridades federales, aunque todavía "no han tenido noticias" del caso."Este jueves nos pusieron vigilancia del albergue 24 horas", aseguró Ortiz.Aun así, reconoce que en el albergue "todos sienten temor y miedo de que los criminales puedan regresar y llevarse a más gente".Por el momento "no se han presentado, no han dejado notas, ni han llamado" para pedir un rescate por el sacerdote, de quien aseguran no tenía ningún tipo de relación con el crimen organizado.Según cuenta Ortiz, Méndez se dedicaba "al por cien" al albergue y a velar por la seguridad de los migrantes desde 2009.El albergue Casa del Migrante AMAR dispone de 100 camas para acoger a los migrantes, aunque normalmente siempre han excedido la capacidad, llegando a dormir hasta 450 personas.