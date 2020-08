Secuestros repuntan en julio, pero cifra es menor que a principios de año

Escuchar Nota

"A grandes rasgos, la (tendencia este año) ha sido un vaivén", indicó la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

"La violencia se ha ido incrementando y se va seguir incrementando por muchas cosas, en primer lugar, porque el tema de seguridad no está dentro de las prioridades de este Gobierno. Eso me preocupa y me hace pensar que indudablemente la inseguridad se irá incrementando y no solamente en el delito de secuestro, sino prácticamente en todos los delitos", advirtió.



"Este Gobierno trae otras políticas, el Tren Maya, el aeropuerto, entonces por desgracia no veo yo que esté dentro de sus prioridades el tema de la seguridad, tan es así, repito, que ha habido una disminución al presupuesto".

La organizaciónreportó que duranteen el país.Sin contabilizar las cifras de Puebla, que no proporcionó sus datos a la organización, expuso que esa cifra fue, que tuvo 89 casos.En su reporte mensual, Alto al Secuestro afirma queAguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no tuvieron secuestros el mes pasado, según la organización.En tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, encabezaron la lista los estados de Quintana Roo, Morelos, Zacatecas, Veracruz y Michoacán.En lo que va de la presente Administración federal, es decir, de diciembre de 2018 a julio de 2020, la ONG lleva un reporte deLas entidades con mayor incidencia de secuestro en este sexenio son Veracruz, con 607; Estado de México, con 460; Ciudad de México, con 274; Puebla, con 133; y Morelos, con 128.Estas cinco entidades concentran el 57.8 por ciento del total de los secuestros cometidos durante el Gobierno deSegún el reporte de la organización, los municipios con mayor incidencia desde diciembre de 2018 son la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 43 secuestros.Le siguen Xalapa, Veracruz, con 39; Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 38; Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, con 35; y Reynosa, Tamaulipas, con 33.En videoconferencia,consideró que en la medida que México regrese a la nueva normalidad, el secuestro y otros delitos pueden aumentar.La seguridad, consideró, no es una prioridad para el Gobierno federal y que las políticas de seguridad que se están implementando no están acordes a las necesidades de la población.