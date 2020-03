Sedena mantiene actividades pese a contingencia por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por indicaciones del mando superior, las actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se desarrollarán de manera cotidiana en instalaciones, cuarteles y planteles del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, en esta fase de la contingencia por el Covid-19.



Fuentes de la dependencia explicaron que a todo el personal se le está recomendando reforzar las medidas de higiene, relacionadas con el lavado de manos y aseo en las instalaciones.



En las principales oficinas de atención al público, hospitales y centros de estudio se está distribuyendo y recomendando el uso de gel antibacterial.



Se explicó que, hasta el momento, no se han detectado casos de personal de la dependencia infectado por Covid-19 pero, ante esa posibilidad, el sistema de hospitales militares está en condiciones de atenderlos.



Las aplicaciones que se están realizando para los aspirantes al ingreso al Sistema Educativo Militar, en el proceso que inició el enero del presente año, no será interrumpido por el momento, por lo que se seguirán aplicando las evaluaciones físicas y de conocimientos.



Para los cadetes del Heroico Colegio Militar, del Colegio del Aire, de la Universidad de Ejército y Fuerza Aérea, así como de las escuelas y planteles castrenses, las clases no serán suspendidas a partir del próximo 20 de marzo, como se dispuso para los planteles de la Secretaría de Educación.



Las fuentes indicaron que el periodo vacacional de Semana Santa se desarrollará de manera normal, si antes no se reciben indicaciones de adelantar la suspensión de labores académicas.



También, hasta nuevo aviso, las sesiones del Servicio Militar Nacional para los conscriptos, anticipados y remisos, que se realizan los sábados no se verán alteradas o suspendidas.